Il condominio rimborsa il danneggiato sulla base della fattura delle spese sostenute per il ripristino del tetto di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Chi è tenuto a rimuovere una copertura in eternit dal tetto in un condominio orizzontale

In assenza di prova liberatoria, superflua la consulenza tecnica d'ufficio per dimostrare il danno derivante dalle cose comuni

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza numero 770 del 2 maggio 2023 , ha nuovamente evidenziato la delicatezza del ruolo del condominio, e per esso dell'amministratore, quale custode dei beni comuni, ponendo l'accento sulla rilevanza degli oneri probatori gravanti sull'ente di gestione, convenuto in giudizio per rispondere dei danni causati alla proprietà privata dal tetto in eternit dello stabile.



La vicenda processuale

In particolare, per il giudice cosentino, a fonte delle gravi infiltrazioni d'acqua presenti all'...