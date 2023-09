Il condomino non può agire contro il Comune per fargli eseguire lavori all’edificio in danno di Fulvio Pironti

L'articolo 7 del Decreto Legislativo 104/2010 prevede che siano devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il mancato esercizio del potere amministrativo dell'ente pubblico. Ne discende l'inesistenza di un diritto soggettivo del condomino ad ottenere nei confronti del Comune sentenza di condanna tesa alla eliminazione del cornicione pericolante o al ripristino di parti comuni a spese e in danno dei condòmini inadempienti. È l'interessante precisazione del Tribunale di Napoli resa con sentenza 8480 pubblicata il 18 settembre 2023.

Il caso

Un condomino evocava in giudizio il Comune di Napoli sostenendo che alcune parti comuni dell'edificio - tra cui il cornicione - presentavano pericolo di crollo ragion per cui abbisognavano di manutenzioni urgenti e improrogabili. Ribadiva altresì di aver vanamente compulsato la compagine assembleare a deliberare le opere necessarie. Pertanto, chiedeva di sentir ordinare all'amministrazione municipale l'emissione dei provvedimenti necessari atti a rimuovere il pericolo e a ripristinare la facciata del plesso edilizio in danno dei restanti condòmini inadempienti. Nella pendenza del procedimento incalzava richiesta di accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi.

Il Comune di Napoli sollevava preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale. Deduceva che il condomino si lagnava della omessa emanazione di provvedimenti amministrativi comunali a carico dei condòmini per un pericolo riconducibile alla trascurata manutenzione dei cornicioni. Secondo la prospettazione attorea, il Comune aveva l'obbligo di ordinare ai condòmini la rimozione del pericolo e il rifacimento della parte di cornicione a rischio di crollo.

L'ente soggiungeva che la questione del mancato esercizio del potere discrezionale con riguardo all'ordine rivolto ai condòmini di porre in essere adempimenti a tutela della pubblica incolumità rientrava nella giurisdizione esclusiva del magistrato amministrativo. In via gradata, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto i reali coobbligati alla esecuzione delle manutenzioni erano solo i condòmini.

La decisione

Nel corso del processo è stata denegata l'istanza attorea volta all'accertamento tecnico preventivo e respinta la consulenza tecnica d'ufficio. Il decidente ha osservato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il condomino ha chiesto l'accertamento della persistenza di uno stato di pericolo della facciata condominiale. Tanto al fine di sentire ordinare al Comune l'emissione di provvedimenti volti ad eliminare il pericolo e a ripristinare la facciata in danno dei condòmini inadempienti e coobbligati.

Da un canto, il condomino ha titolo ad ottenere nei confronti dei restanti comproprietari l'accertamento dei lavori conservativi delle parti comuni e la loro condanna a rimuovere imminenti situazioni pericolose; dall'altro, non può sostenersi l'esistenza di un diritto soggettivo del condomino ad ottenere nei confronti del Comune sentenza di condanna tesa ad eliminare pericoli o a ripristinare parti comuni a spese e in danno dei condòmini.

La tutela della staticità degli edifici

Secondo il tribunale, il Comune detiene il potere di preservare la pubblica e privata incolumità eseguendo manutenzioni indilazionabili atte a tutelare la staticità di fabbricati privati. Rispetto all'esercizio di tale potere pubblicistico, la posizione del privato non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo. Motivo per il quale nel caso vagliato non può individuarsi un diritto soggettivo del condomino ad ottenere, in relazione alla stagnazione decisionale dell'organo assembleare, la condanna del Comune di Napoli ad eseguire opere di rimozione delle situazioni di pericolo nelle parti comuni.

Non essendo stata inizialmente proposta l'azione nei confronti del condominio o dei condòmini, l'attore aveva successivamente chiesto di estendere il contraddittorio. La richiesta, tuttavia, oltre ad essere tardiva, è stata ritenuta inammissibile anche perché mirante a sollecitare l'esercizio del potere pubblicistico per tutelare la pubblica e privata incolumità.

Il Comune di Napoli ha dedotto che la questione esaminata è estranea alla giurisdizione ordinaria poiché l'articolo 7 del decreto legislativo 104/2010 prevede che siano devolute a quella amministrativa le controversie relative al mancato esercizio del potere amministrativo. In conclusione, il tribunale partenopeo ha dichiarato il difetto di giurisdizione (ricorrendo, nel caso trattato, quella del giudice amministrativo).