Il conduttore deve provare il danno subìto per l'inattività dell'impianto termico centralizzato di Fulvio Pironti

Responsabile del mancato funzionamento resta il condominio. Nella domanda risarcitoria i locatari però sono legittimati passivi in quanto comproprietari dell'impianto

In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato per l'intera stagione invernale, va respinta la richiesta risarcitoria del conduttore quando non offra la prova di aver subìto concreti pregiudizi (patrimoniali, non patrimoniali, danni alla salute). Lo ha precisato il Tribunale di Roma mediante sentenza numero 7169 pubblicata il 15 maggio 2023.

Il caso

La fattispecie merita di essere illustrata per la dovizia di aspetti antitetici e per il singolare responso del decidente...