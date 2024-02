Il diritto condominiale preso sul serio: chi può essere nominato consigliere di condominio

L’articolo 1130-bis, ultimo comma, del Codice civile stabilisce che l’assemblea ha la possibilità di nominare un consiglio di condominio, per l’esercizio di funzioni consultive e di controllo, composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.

È stata istituzionalizzata in tal modo una figura che in realtà esisteva anche nella fase precedente in cui veniva ugualmente ammessa la legittimità della nomina del consiglio di condominio da parte dell’assemblea, pur mancando...