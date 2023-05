Il diritto condominiale preso sul serio: il giudice competente per le cause condominiali di Ettore Ditta

Va individuato calcolando il valore della causa sul calcolo del quale si sono soffermate numerose pronunce

Un problema processuale che si presenta di frequente nel primo grado delle cause di impugnazione condominiali è quello di stabilire chi, fra il giudice di pace e il tribunale, ha la competenza a decidere. Le disposizioni del Codice di procedura civile non forniscono indicazioni specifiche in proposito.

La competenza di giudice di pace e tribunale

Per quanto riguarda il giudice di pace si prevede infatti che è competente – oltre che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, il cui valore non superi...