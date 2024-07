Il diritto condominiale preso sul serio: nulla la delibera relativa ai balconi privati

Le ipotesi di nullità delle deliberazioni condominiali si presentano anche nelle situazioni più inaspettate. Uno di questi casi riguarda le spese per i balconi.

I balconi aggettanti

Dal momento che non esiste un’apposita prescrizione normativa, viene applicata la regola per cui, in generale, le spese relative ai balconi che fuoriescono dalla facciata (chiamati balconi aggettanti) devono essere pagate dai proprietari dei relativi appartamenti, tranne che per la quota relativa a quelle parti del balcone che svolgono pure...