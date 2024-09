Il diritto condominiale preso sul serio: occupare il parcheggio condominiale per lungo tempo costituisce abuso

L’articolo 1102 del Codice civile (specificamente dettato per la comunione, ma applicabile anche all’uso dei beni condominiali per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 1139) stabilisce che ciascun partecipante può fare uso della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Regole che sono molto chiare in apparenza, ma che invece nei casi concreti non consentono una facile applicazione.

Il parcheggio in area di sosta indivisa

Uno di questi ...