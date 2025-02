Il diritto condominiale preso sul serio: in parti uguali il riparto dei costi della corrispondenza

L’articolo 1123 del Codice civile prevede le seguenti regole sul riparto delle spese:

- le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione;

- se invece si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese ...

