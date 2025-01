Il diritto condominiale preso sul serio: quali distanze fra i comignoli negli edifici

Riguardo agli edifici uno degli aspetti più delicati è quello delle distanze. L’articolo 873 del Codice civile contiene la regola generale sulle distanze e prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono avere una distanza non minore di tre metri, ma si stabilisce anche che ai regolamenti locali è consentito indicare una distanza maggiore. Tuttavia le norme codicistiche sulle distanze, nei rapporti condominiali, subiscono rilevanti adattamenti, in positivo o negativo...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi