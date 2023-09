Le spese straordinarie dell'immobile in comproprietà sono divise fra gli ex coniugi di Eugenia Parisi

Link utili Delibera annullabile se la convocazione non viene trasmessa ad entrambi i coniugi

È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’ex marito non potesse godere dell’immobile

al62 - stock.adobe.com

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un coniuge divorziato, comproprietario dell’appartamento ove si era svolta la vita familiare, successivamente assegnato alla moglie, si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dall’ex per il rimborso al 50% delle spese condominiali straordinarie da essa anticipate. L’opposizione è stata respinta con sentenza del Tribunale di Velletri 1657/2023.

Natura del procedimento monitorio e della relativa opposizione

Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato: instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri probatori; con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.

In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Le risultanze probatorie

L’immobile che aveva originato le spese straordinarie condominiali richieste era in comproprietà tra gli ex coniugi al 50% ciascuno. Detto immobile era stato assegnato alla moglie con i provvedimenti del divorzio. Sul tema, l’amministratore ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare.

Nello specifico, per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, vanno distinte le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell’immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria) (Cassazione civile sentenza 9689/2000). Dunque, sulla base di tali linee interpretative, è chiaro che le spese condominiali, di cui non è contestata la natura straordinaria, sostenute dalla ex in relazione all’immobile debbano gravare nella misura del 50% in capo all’altro comproprietario.

L’illegittimità delle eccezioni sollevate e la conferma del decreto ingiuntivo

Ciò posto è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’ex marito non potesse godere dell’immobile in quanto il medesimo veniva legittimamente utilizzato dalla moglie in forza dell’assegnazione disposta con i provvedimenti del divorzio. Inoltre la mancata partecipazione alle assemblee condominiali non è rilevante rispetto all’obbligazione cui il comproprietario è tenuto, considerato che esse attengono esclusivamente al rapporto tra lo stesso ed il condominio (nei confronti del quale avrebbe, se mai dovute, farle valere) e non a quello con l’altro comproprietario.

Anche la circostanza riferita secondo cui le comunicazioni del condominio contengono il solo nominativo della ex moglie, costituisce un fatto irrilevante in questa sede, che, viceversa, doveva essere tempestivamente rappresentato all’amministratore di condominio ed è comunque inidoneo, di per se solo, ad escludere l’obbligazione pecuniaria gravante sul comproprietario. Alla luce di quanto sopra, si è avuto il rigetto dell’opposizione svolta, con l’integrale conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.