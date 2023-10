Riscaldamento, difficile negare il distacco dall'impianto: va dimostrato lo squilibrio prodotto di Edoardo Valentino

Il distaccante è tenuto ad avvertire l'assemblea che, se avalla il distacco, lo esonera dalla prova del danno

FOTO ARCHIVIO 7146









Con la sentenza numero 25559 del 31 agosto 2023 la II Sezione della Cassazione si trova ad analizzare un caso giudiziario inerente alla questione della legittimità o meno del distacco di un condomino dall'impianto di riscaldamento dello stabile.

I fatti di causa

Il giudizio di merito era principiato con un decreto ingiuntivo con il quale il condominio richiedeva alla condomina distaccata l'esborso di spese per i consumi dell'impianto di riscaldamento. Tale decreto veniva opposto dalla condomina la quale lamentava di avere acquistato l'abitazione con l'impianto di riscaldamento autonomo, avendo la sua dante causa provveduto al distacco in una fase anteriore. Il Tribunale, investito della decisione, rigettava l'opposizione affermando la validità del decreto ingiuntivo.

In buona sostanza, secondo il giudice, la parte distaccata avrebbe avuto l'onere di presentare una richiesta al condominio prima di operare materialmente il distacco. La predetta richiesta non era mai stata presentata e tale circostanza, insieme ad anomalie tecniche dell'impianto, avevano contribuito a definire come illegittimo il distacco operato. Della vicenda veniva investita la Corte d'appello, che sostanzialmente confermava la decisione di prime cure. La condomina, doppiamente soccombente nelle fasi di merito del giudizio, agiva quindi in Cassazione.

La corretta procedura per il distacco

Con il proprio ricorso, la condomina contestava la decisione d'appello per avere errato l'applicazione della normativa nazionale e regionale – notabilmente l'articolo 1118 del Codice Civile – nel determinare la legittimità o meno del distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Con la decisione in commento la Cassazione accoglieva il ricorso proposto. Gli ermellini, infatti, precisavano la normativa e la corretta procedura per procedere al distacco dal riscaldamento condominiale.

L'articolo 1118 del Codice Civile afferma infatti che «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». La procedura prevedeva inoltre che il distaccante facesse una preventiva comunicazione al condominio, corredata dalla documentazione tecnica con la quale potesse dimostrare l'assenza dei predetti squilibri e danni per gli altri condòmini.

Documentazione necessaria a meno che l'assemblea non dia il via libera

Tale operazione non è necessaria solamente se l'assemblea ha previamente avallato il distacco. Se poi, a seguito del distacco, si verificassero forti squilibri per l'impianto e aumenti di spesa per gli altri condòmini, il distaccato avrà l'onere di ripristinare l'impianto a sua cura e spese. Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione affermava come la decisione della Corte d'appello non fosse stata adeguatamente motivata.

Essa, infatti, confermando la sentenza di primo grado, aveva decretato l'illegittimità del distacco solamente sulla mancata comunicazione all'assemblea della pratica di perfezionamento del distacco e la mancata messa a norma dell'impianto. La motivazione della sentenza, quindi, era apodittica e la decisione doveva essere cassata. Sarebbe stato necessario per il Giudice d'appello, infatti, motivare la propria decisione sulla base della presenza di squilibri nell'impianto o di un gravoso aumento di spese per gli altri condomini. Senza tale motivazione, la sentenza appariva censurabile. In ragione di tali valutazioni la Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza d'appello e rinviava il giudizio per una nuova valutazione nel merito.