Il marito divorziato può usucapire la quota dell’abitazione di proprietà della ex moglie

Il possesso esclusivo e ininterrotto dell’intera abitazione coniugale, esercitato dall’ex marito in modo pacifico, durevole e incompatibile con il godimento dell’altro comproprietario (la ex moglie), è sufficiente a giustificare l’acquisto per usucapione della quota di proprietà. Lo precisa il Tribunale di Taranto con sentenza del 9 gennaio 2025, numero 42.

Il caso

La vicenda gravita attorno all’acquisto dell’appartamento da parte del marito e alla sua residenza nel bene, dapprima come parte del nucleo familiare...