Il primo ottobre l’edizione 2023 del FiabaDay per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Focus sulla detrazione del 75% per lavori che riguardano l’accessibilità in tutti gli edifici, anche quelli nei quali non ci sono persone con disabilità o ultra 65enni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







«L’abbattimento delle barriere architettoniche un’opportunità per la qualità della vita»: è questo il titolo della campagna di sensibilizzazione che Fiaba onlus lancerà quest’anno in occasione della «Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche – FIABADAY», organizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in programma domenica 1° ottobre, a partire dalle 10.00, in piazza Colonna a Roma.

Giunta alla XXI edizione, FIABADAY è una giornata simbolo per parlare di azioni quotidiane e continue che possono fare la differenza per la creazione di un mondo accessibile a tutti. «Le barriere fisiche e culturali impediscono a molte persone di condurre una vita piena e indipendente. Ma lo spazio pubblico, per definizione, è destinato alla collettività e chiunque dovrebbe poterlo vivere in autonomia. L’accessibilità è un diritto, non un privilegio», dice Stefano Maiandi, presidente di FIABA Onlus.

Viviamo «in città dove, in molti casi, abitazioni e spazi comuni sono stati progettati pensando alla figura ideale di una persona sempre giovane e in buona salute. Ma si tratta di uno standard irreale, perché chiunque può trovarsi ad affrontare ostacoli negli spostamenti- continua Maiandi- Spesso, invece, sentiamo parlare di barriere architettoniche in relazione alla disabilità, come se fossero un problema legato esclusivamente a una difficoltà individuale e così non è».

Il bonus fruibile fino al 2025

Esiste uno strumento semplice ed efficace per affrontare il problema: il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di uno strumento che è stato introdotto su proposta di FIABA e rinnovato quest’anno fino al 2025. La detrazione può essere utilizzata per tutti gli edifici, non solo abitazioni e condomìni. Inoltre, non è necessario essere una persona con disabilità o avere più di 65 anni, ma è l’intervento che conta, purché venga utilizzato per i reali scopi di riduzione e abbattimento delle barriere.

Il FIABADAY 2023 accenderà nuovamente i riflettori sul tema. Giovedì 28 settembre, alle 11.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri si terrà la conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione della manifestazione. Alla conferenza parteciperanno, oltre al presidente di FIABA Onlus, Stefano Maiandi, il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Deodato e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.