Il proprietario di un cane di grossa taglia ha un obbligo di vigilanza maggiore

L’articolo 672 Codice penale stabilisce la responsabilità giuridica del proprietario che non custodisce , con le debite cautela , gli animali pericolosi, come può essere un cane, mentre l’articolo 590 Codice penale lo punisce per le lesioni che gli animali causano al prossimo. La colpa del proprietario è quella di non avere adottato le cautele, consistite nel provvedere di museruola e di guinzaglio, il proprio cane che, specie se agisce in branco, può essere aggressivo nei confronti dei terzi. Pertanto...

