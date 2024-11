Il punto: comunicazione dati dei condòmini morosi tra i temi commentati in settimana

In Condominio e immobili 25 novembre 2024, suscita interesse l’intervento di G. Di Rosa, «La responsabilità civile del notaio per inosservanza dell’obbligo di effettuare le visure ipo-catastali», in commento a Cassazione 17 settembre 2024, n. 25026. Con riguardo alla responsabilità professionale del notaio, si vedano G. Mercanti, «Trasferimenti immobiliari: attività notarili ed accertamenti ipo-catastali», in Condominio e immobili 4 giugno 2024; M.V. Ricciardi, «La responsabilità del Notaio nell’...

