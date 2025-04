I morosi possono «perdere» la parte di attivo del conto corrente

La domanda Alla chiusura del bilancio consuntivo, risulta un attivo consistente sul conto corrente condominiale. L’assemblea può deliberare di restituire gran parte dell’attivo ai condòmini in modo da utilizzarlo per deliberare alcuni lavori? Inoltre, può decidere di non restituire ai condòmini morosi il dovuto, trattenendo la cifra per coprire la morosità?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 31 marzo 2025

Le attribuzioni dell’assemblea di condominio sono determinate - in modo non tassativo - dall’articolo 1135 del Codice civile. Tale norma dispone, tra, l’altro, che l’assemblea provveda all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione. Non si intravede comunque nessuna illegittimità - salva diversa disposizione...