Il trattamento fiscale dei premi per i ritrovamenti

In seguito a un interpello presentato dal Ministero, si è aperto un dibattito riguardo al trattamento fiscale dei premi per i ritrovamenti, come previsto dall’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Questa questione è stata sollevata anche a causa di una sentenza recente del Consiglio di Stato, che ha messo in discussione l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista dal DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Il Contesto Normativo

Il premio per i ritrovamenti...