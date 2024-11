Il vincolo del locale portineria non è perpetuo se non risulta da un titolo trascritto

Il caso è molto più frequente di quanto si possa pensare. Ci riferiamo all’acquisto, in questo caso all’asta, di un immobile in condominio adibito a casa del portiere in virtù di locazione concessa dall’originario proprietario costruttore con contratto in cui si faceva menzione nel regolamento di condominio. L’acquirente può fruirne liberamente o la destinazione è perpetua?

Secondo il condominio si trattava di abitazione del portiere ex articolo 26 del regolamento e la destinazione non era mai stata...