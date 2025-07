Illegittimo lo scarico del condizionatore nel pluviale condominiale

In un edificio condominiale, come è noto, ci sono dei beni messi a disposizione di tutti i condòmini, basti pensare al giardino o cortile condominiale, il tetto, le scale, gli eventuali parcheggi. Tra i beni comuni rientrano anche le tubazioni poste all’esterno degli edifici con la funzione di raccogliere e far defluire l’acqua piovana, in modo che questa non si accumuli sul tetto dell’edificio e non arrechi danni al condominio.

A tal proposito, una questione spesso dibattuta riguarda lo scarico del...