Immobile pignorato, legittimi la convocazione e il voto in assemblea del debitore esecutato di Annarita D’Ambrosio

Anche nel caso in cui sia nominato un custode giudiziario per l'amministrazione del bene, tra i suoi compiti non rientrano partecipazione e voto









Riguarda la legittimazione alla partecipazione in assemblea e il diritto di voto l’interessante, recente, sentenza della Cassazione 29070/2023 depositata lo scorso 19 ottobre. Il tema merita un approfondimento perché riguarda, nello specifico, il caso di immobile sottoposto a pignoramento per il quale il competente giudice dell’esecuzione aveva provveduto alla nomina di un custode. All’assemblea che aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore, non era stato convocato il custode, ma il proprietario dell’appartamento esecutato, il cui voto era risultato determinante.

Diciassette condomini avevano impugnato perciò la delibera non per la mancata convocazione del custode giudiziario bensì per il voto espresso dal proprietario esecutato, non legittimato a loro avviso neppure a prendere parte all’assemblea.

Il ragionamento della Suprema corte

I giudici di legittimità investiti della questione richiamano l’articolo 1136 Codice civile che riconosce la legittimazione a partecipare all’assemblea, e ad esprimere in essa il proprio voto, ai condòmini, i quali, all’occorrenza, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, disposizioni attuative Codice civile. Va, altresì, considerato che, a norma dell’articolo 586 Codice procedura civile, richiamato dall’articolo 590, comma 2, del medesimo codice, la proprietà dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata passa dal debitore all’aggiudicatario o assegnatario soltanto a sèguito della pronuncia del decreto di trasferimento.

La lettura coordinata delle disposizioni normative in esame consente di chiarire che il debitore esecutato è condomino fino al trasferimento del bene e ciò è incontrovertibile. Con il pignoramento viene nominato custode dei beni pignorati il debitore, ma contestualmente il giudice individua un custode giudiziario, secondo quanto stabilito dall’articolo 559 Codice procedura civile, ovvero un professionista che ha il compito di gestire e amministrare le case pignorate fino al momento della loro vendita, per garantirne l’integrità e la conservazione in uno stato ottimale. Chi deve partecipare all’assemblea? Il custode non debitore è in sostanza un ausiliario del giudice e l’articolo 560, comma 5, Codice procedura civile dispone, in termini generali, che l’amministrazione e la gestione del bene pignorato sono esercitate dal custode «previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione».

Conclusioni

È evidente spetti quindi al giudice che nomina il custode stabilire i criteri e i limiti dell’amministrazione del bene. In assenza di tale specifica la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i còmpiti dell’ausiliario. Questo anche in considerazione del fatto che il debitore esecutato conserva il diritto di continuare ad abitare nell’ immobile su cui pende la procedura esecutiva, ove non ne sia stata ordinata l’immediata liberazione. Perciò è il debitore che partecipa alle assemblee e vota le delibere in esse assunte. Qualora il giudice dovesse disporre diversamente, l’amministratore di condominio deve essere ovviamente informato.