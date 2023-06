Impianti fotovoltaici in strutture turistiche e termali, fino a giugno 2024 è sufficiente presentare la DILA di Deborah Maria Foti - Anapi

Se ubicate nei centri storici o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato

La conversione in legge del Decreto Bollette ha dato il via libera a un’importante semplificazione in merito agli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali.



Cosa stabilisce il Decreto Bollette

Con il voto di fiducia al Senato, il 24 maggio è stato convertito il decreto legge 34/2023, meglio conosciuto come Decreto Bollette, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti...