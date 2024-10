Impianto da fonti rinnovabili in condominio ed esondazioni tra i temi commentati in settimana

In Condominio e immobili 14 ottobre 2024, è pubblicato il commento di A. Canale, «L’inadempimento nell’appalto: i rimedi speciali previsti dagli articoli 1667 e 1668 Codice civile trovano applicazione solo in caso di opera ultimata», a proposito di Cassazione 10 luglio 2024, numero 18952. Le disposizioni specifiche previste dagli articoli 1667 e 1668 Codice civile in tema di contratto di appalto sono, invero, applicabili nel caso di opera completa, ma affetta, appunto, da vizi o difformità, funzionando...

