Imposta di soggiorno, per i Comuni gli incassi volano oltre il miliardo

Nel 2024, gli incassi comunali generati dall’imposta di soggiorno hanno superato per la prima volta il miliardo di euro. Una cifra record per la tassa pagata dai turisti per ogni notte trascorsa nelle città d’arte e di villeggiatura. Il gettito è cresciuto di oltre il 27% rispetto al 2023 e la corsa al rialzo dovrebbe continuare: nel 2025 i proventi dovrebbero infatti aumentare di un altro 17% e salire a un miliardo e 180 milioni di euro.

A fare il quadro della situazione è l’Osservatorio nazionale...