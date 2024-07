Stop all’accertamento sull’imposta di soggiorno con l’incrocio dei dati

È illegittimo l’accertamento del comune emesso ai fini dell’imposta di soggiorno che stima in via induttiva i pernottamenti attraverso l’incrocio con i dati comunicati alla Questura. Questo perché tali dati non consentono di individuare né i pernottamenti effettivi né le situazioni di esenzione. A stabilirlo è la sentenza 9140/2024 della Cgt Roma.

La vicenda riguardava il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale ma la questione affrontata è in realtà comune all’imposta di soggiorno applicabile...