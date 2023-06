Impugnazione delibera assembleare e mediazione: senza simmetria la domanda è inammissibile di Agostino Sola

Link utili Obbligo di simmetria di contenuti tra domanda giudiziale e istanza di mediazione

Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va considerata nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione









Nel caso in cui si impugni una delibera assembleare lo svolgimento della mediazione è condizione di ammissibilità della stessa e la presentazione della stessa produce effetti interruttivi sul termine decadenziale di trenta giorni ma, affinchè tale condizione possa riscontrarsi, è necessario che vi sia simmetria tra i motivi di impugnazione formulati in sede di mediazione e in sede giudiziale; diversamente, la domanda è inammissibile perché tardiva ha chiarito il Tribunale di Roma, sezione V, sentenza...