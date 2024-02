Impugnazione delibera e servitù di parcheggio tra i temi in primo piano negli ultimi sette giorni

In Diritto e pratica condominiale 19 febbraio 2024 può leggersi il contributo di A. Canale, «Condominio, regolamento di competenza e sindacato del giudice di legittimità», a proposito dell’ordinanza di Cassazione 1718 del 2024. La Suprema corte era stata adita per regolare la competenza in ordine ad una causa per impugnazione di deliberazione dell’assemblea condominiale, incardinata dinanzi al giudice del luogo dei beni comuni, a norma dell’articolo 23 Codice procedura civile, ove era stata sollevata...

