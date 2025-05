Imu verso la dichiarazione unica obbligatoria per ottenere gli sconti

Sembra arrivato il momento per l’approvazione in prima lettura del decreto legislativo di riordino dei tributi comunali, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri questa settimana.

Tante sono le novità per i tributi comunali, alcune di dettaglio, altre di carattere più generale, come la possibilità per gli enti di disporre autonomamente forme di definizione agevolata dei propri tributi o forme di sollecitazione al versamento spontaneo, prima della fase accertativa.

Tuttavia, una disposizione...