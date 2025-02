In caso di inerzia nella manutenzione del lastrico spetta il risarcimento del danno da mancato godimento

Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2025 numero 406 offre importanti spunti di riflessione sui principi generali in materia di responsabilità condominiale per danni da infiltrazioni provenienti da un terrazzo in uso esclusivo a un condòmino, valorizzata a seguito dell’esercizio di un accertamento tecnico preventivo.

Le conclusioni cui giunge la pronuncia

Il principio cardine che emerge dalla sentenza ...