Onere del condominio la manutenzione del bagno comune in uso a diverse proprietà

Le case di ringhiera, ovvero quelle con ingresso su un comune ballatoio sono tipiche di Milano, ma sono presenti anche in altre città come Napoli, Firenze, Palermo e Torino. Riguarda questa tipologia di alloggio la sentenza 8442/2024 emessa dal Tribunale di Milano. Un soggetto acquistava un’unità immobiliare sita in un palazzo alla quale era concesso l’uso, in comune con altri due proprietari, dei servizi igienici di proprietà condominiale. Tuttavia tali servizi erano risultati essere in avanzato...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi