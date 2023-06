In crescita le discussioni in assemblea su questioni relative alla ricarica delle auto elettriche nei box di Stefano Pietrasanta

Link utili Installazione delle colonnine elettriche in condominio, i quorum deliberativi e come funziona

Non va dimenticato che la modifica di un impianto elettrico che impieghi una potenza superiore a sei Kw deve essere progettata da un tecnico abilitato e realizzata da elettricisti specializzati

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Gli amministratori di condominio si trovano sempre più spesso ad affrontare discussioni in assemblea sul tema della ricarica delle auto elettriche all’interno delle autorimesse condominiali. Installare una o più colonnine nei cortili spesso non è la soluzione perché nelle grandi città gli spazi all’aperto per ricaricare le auto sono ridottissimi e quindi la maggior parte delle autorimesse è situata ai piani interrati.

Intanto aumentano i proprietari che hanno installato o vorrebbero installare una...