Necessaria l’unanimità per assegnare metà dei posti auto a un solo condòmino

Con la sentenza 58 del 27 gennaio 2025, la Corte di appello di Brescia si è pronunciata sull’importante e sempre attuale questione relativa all’utilizzo dei posti auto condominiali. I giudici della Corte territoriale bresciana hanno dichiarato nulla, in quanto in contrasto con il principio di parità di godimento della cosa comune, la delibera condominiale che decide a maggioranza e non all’unanimità di assegnare a un solo condòmino l’utilizzo di metà dei posti auto siti all’interno del cortile comune...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi