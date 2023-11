In difesa della casa: presidio e raccolta firme Sunia per il diritto all’abitare

Il Sunia, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica, in risposta all’urgenza di difendere il diritto fondamentale di ogni individuo ad una abitazione dignitosa annuncia in una nota un presidio ed una campagna di raccolta firme per promuovere e difendere il diritto all’abitare.

Il presidio si terrà a Roma, il 29 novembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 in piazza Ss. Apostoli. L’obiettivo di questa iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni, a tutti i livelli, sulla crescente crisi abitativa che colpisce molti individui e famiglie nel nostro paese. Parallelamente parte la campagna di raccolta firme che mira a raccogliere il sostegno della cittadinanza per richiedere al Governo politiche abitative strutturali con risorse certe e soluzioni concrete per garantire a tutti il diritto ad una abitazione.