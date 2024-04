Indagine Tecnocasa, acquirenti interessati agli immobili di nuova costruzione, ma costano troppo

In base all’analisi condotta dall’Ufficio studi Gruppo Tecnocasa l’interesse per le nuove costruzioni è ancora molto elevato tra i potenziali acquirenti, l’attenzione alla qualità costruttiva degli immobili è sempre più accentuata e lo sarà ancora di più alla luce della direttiva ’Casa Green’. L’aumento dei costi di costruzione, sperimentato negli ultimi anni, ha portato a un maggiore interesse per le soluzioni usate in buono stato o ristrutturate che non necessitano di importanti interventi di riqualificazione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi