Innovazione e progresso nei condomìni, l’evento di Anapic dedicato all’aggiornamento degli addetti ai lavori di Redazione

Il 28 e il 29 giugno gli amministratori potranno dividersi tra mattinate di formazione e incontri pomeridiani con le aziende

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Un percorso diviso tra mattinate formative e pomeriggi dedicati a incontri con le aziende. Il 28 e il 29 giugno 2023 Anapic ha organizzato un evento speciale tutto dedicato agli addetti ai lavori del condominio al C30 - OneDay Group di via Cassala 30, a Milano. Come annunciato dalla presidente Lucia Rizzi, la due giorni di aggiornamento conterà sulla partecipazione straordinaria del presidente di sezione della Corte d’appello di Roma, il dottor Alberto Celeste, che interverrà sul tema dei limiti del regolamento di condominio in presenza di bed and breakfast. A introdurre, invece, la schiera di relatori che discorrerà dei temi condominiali più attuali (dalla condomotica alla questione della copertura assicurativa fino alle soluzioni per risolvere il problema dell’amianto negli stabili) sarà l’avvocato Augusto Cirla, responsabile scientifico dei corsi Anapic.



L’evento (qui la locandina) è aperto a tutti gli amministratori di condominio per la formazione continua. Per iscriversi, occorre inviare una mail all’indirizzo di segreteria: segreteria@anapic.it.