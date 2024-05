Innovazioni sui parcheggi il tema del corso Alac a Caserta

Il 9 maggio dalle 15:00 alle 19:00 presso il Centro di formazione «CEFORS», di Marcianise (Caserta) si è tenuto il corso di aggiornamento ex articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile Dm 140/2014 indetto dall’Associazione Alac-Caserta, presieduta da Davide Natale, con il patrocinio degli Ordini professionali degli Avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere, dei Commercialisti e dei Periti Industriali, oltre che dell’Associazione piccoli proprietari di case- Appc.

All’eventoha pratecipato come formatore Rosario Dolce, che ha presentato il tema delle «Innovazioni in condominio». In questa occasione ha presentato il testo edito da Ilsole24ore dal titolo «Parcheggi in condominio», acquistabile cliccando qui