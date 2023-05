Installazione delle colonnine elettriche in condominio: i quorum deliberativi e come funziona di Deborah Maria Foti - Anapi

Aumenta sempre più la necessità di installare le colonnine. Ma qual è la maggioranza richiesta in assemblea per l'approvazione? Quali sono le normative a riguardo?

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come ormai chiaro, in questi ultimi anni tutti gli Stati europei stanno lavorando per avvicinarsi all'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per una necessaria tutela dell'ambiente e in quest'ottica si punta sempre più anche all'incremento delle auto elettriche. Questa strategia si inserisce in una cornice più ampia in cui ogni governo europeo sta adottando politiche per incentivare l'acquisto e l'uso di auto elettriche, inoltre, l'approvazione europea sul taglio delle emissioni di CO2 per...