Con una recente ordinanza, il Tribunale di Roma si è pronunciato su un ricorso ex articolo 1129 Codice civile, promosso da alcuni condòmini, i quali chiedevano che venissero accertati, in danno del loro amministratore, reiterati inadempimenti e gravi irregolarità. La pronuncia è l’ordinanza 5834/2023, resa in composizione collegiale, in data 15 novembre 2023.

I fatti di causa

I ricorrenti lamentavano...