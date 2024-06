L’abuso condominiale sulle parti comuni e l’impatto sul decoro architettonico

Uno dei problemi di maggior rilevanza nei condominii riguarda i limiti intrinseci all’uso e alla modifica delle parti comuni effettuate dai singoli condomini.

La norma di riferimento dettata in materia di comunione, ma pacificamente applicabile anche in materia condominiale in forza del richiamo dell’art. 1139 c.c., è l’art. 1102 c.c. secondo cui ogni condomino può servirsi della cosa comune a patto che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca l’uso agli altri partecipanti.

La disposizione ...