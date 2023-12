L’albero di Natale brucia in meno di un minuto: occhio al marchio CE delle luci e al posizionamento in casa

Sicurezza priorità assoluta in condominio e la prevenzione incendi in questo senso è fondamentale, soprattutto in questi giorni di festa. Perché? Perché gli addobbi natalizi sono più pericolosi di quanto si possa pensare e bisogna prestare la massima attenzione per evitare fiamme che possono prorogarsi all’intero edificio. A Napoli, città nota per i botti di capodanno, si tengono corsi di prevenzione incendi nelle scuole a cura dei funzionari del Comando di Napoli e dell’Associazione nazionale Vigili...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi