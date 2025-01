L’amministratore è il custode del regolamento e deve agire contro i trasgressori

Il regolamento di condominio è la “legge interna” di ogni compagine, e ha un tale rilievo che, se approvato all’unanimità, è capace di prevalere anche su norme di legge, ovviamente non inderogabili e non imperative. Ma quando alcuni condòmini vi trasgrediscono, è giusto che le conseguenze si ripercuotano sull’intero condominio? E l’amministratore, che ruolo ha in tutto ciò? Con la sentenza numero 3313 del 19 dicembre 2024, il Tribunale di Genova risponde in maniera esaustiva a questi interrogativi...

