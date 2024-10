L’amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei morosi

Un condominio, in persona dell’amministratore, veniva convenuto in giudizio da un creditore per la coatta comunicazione dei condòmini morosi, oltre a una penale per ogni giorno di ritardo. Il Tribunale di Vasto, con sentenza 289/2024 ha accolto la domanda.

I fatti

Il ricorrente era creditore del condominio in virtù di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo esecutivo e, a seguito di...