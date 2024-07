L’amministratore può migliorare l’uso dell’area comune senza previo via libera dell’assemblea

La modifica migliorativa dell’uso dell’area comune apportata dall’amministratore con ratifica postuma dell’assemblea è da ritenersi legittima secondo la Cassazione che ha affrontato il caso nell’ordinanza 15842/20243 depositata il 6 giugno.

La vicenda processuale

Il caso rientra in uno di quelli tipici in cui un condomino si oppone all’amministratore citandolo personalmente in giudizio, non quale gestore del condominio. Al centro della disputa le opere di disboscamento e di realizzazione di due piattaforme in cemento armato...