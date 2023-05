L’appaltatore è tenuto a verificare e comunicare le eventuali carenze del progetto fornitogli dal committente di Eugenio Correale

È infatti tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza 31273 del 24 ottobre 2022 della corte di Cassazione.

I fatti di causa

L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all’articolo 1176, comma 2, del Codice civile. In particolare, l’appaltatore deve comunque segnalare al committente...