L’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio: quando si prescrive il reato?

La seconda sezione penale della Corte Suprema di cassazione, con la sentenza del 23 maggio 2024, n. 20488, ha affermato che il reato di appropriazione indebita commesso dall’amministratore di condominio, il quale, mediante una condotta distrattiva, si appropri illecitamente di somme di denaro destinate alla gestione comune dell’edificio, si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi