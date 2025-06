L'impiego della canapa in edilizia: principi e vantaggi

Nel panorama contemporaneo dell'edilizia sostenibile, la ricerca di materiali ecologici, rinnovabili e a basso impatto ambientale rappresenta una delle sfide più significative per il settore delle costruzioni. In questo contesto, la canapa sta emergendo come una risorsa preziosa, capace di coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità ambientale e prestazioni tecniche di alto livello. La bioedilizia, intesa come approccio costruttivo che privilegia materiali naturali e processi a ridotto impatto ambientale, trova nella canapa un alleato straordinario: una pianta versatile, dalla storia millenaria, che oggi viene riscoperta e valorizzata per le sue molteplici applicazioni nel settore edilizio. L'interesse crescente verso questo materiale non è casuale, ma risponde all'urgente necessità di ridurre l'impronta ecologica del settore delle costruzioni, responsabile di circa il 40% delle emissioni globali di CO₂ e di un consumo significativo di risorse non rinnovabili.