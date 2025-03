Superbonus eventi sismici: i Commercialisti chiariscono i dubbi

Con il documento di ricerca del 7 marzo 2025, la Fondazione Nazionale Commercialisti fornisce un contributo molto approfondito sulle condizioni in base alle quali è ancora possibile ottenere il superbonus-sismabonus al 110% su immobili situati in comuni colpiti da e venti sismici anche sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura.

La norma

Il comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 prevede che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi...