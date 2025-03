Mancanza del rogito: implicazioni sulla detrazione Iva nei contratti preliminari

La questione della detrazione dell’Iva in assenza della stipula del rogito è stata oggetto di approfondita analisi nell’ordinanza 5421 del 1° marzo 2025 della Corte di cassazione. La pronuncia si è concentrata su un caso comune riguardante un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente come oggetto un fabbricato strumentale. In questa vicenda, il promissario acquirente aveva versato, in più tranche, l’intero prezzo pattuito, ricevendo le relative fatture con Iva esposta. Tuttavia, il...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi