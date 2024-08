La demolizione del fabbricato condominiale fa sorgere un nuovo regime giuridico

La demolizione di un fabbricato condominiale è al centro dell’ordinanza emessa in data 29 luglio 2024 numero 21117 dalla Corte di cassazione, con la quale si indagano due aspetti di rilievo: quello collegato al regime giuridico che si determina tra gli ex condòmini sull’area di sedime, e il rapporto giuridico che sorge con il fondo vicino in cui sussiste un altro fabbricato condominiale.

Il regime giuridico dell’area di sedime

Quanto al primo aspetto, viene precisato che il regime di comunione dell’area di risulta comporta l’applicabilità...