La documentazione condominiale è bene di esclusiva pertinenza dei condòmini mandanti

Non può venir meno il diritto di ciascun condominodi prendere visione, e di ottenere il rilascio di copia, dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali. Il richiedente non ha l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere...

