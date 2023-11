La liberatoria dell’amministratore è sconfessabile solo dal punto di vista contabile di Rosario Dolce

Il giudice non può contestare il valore della quietanza rilasciata dall’ex amministratore perché il documento ha un rilievo tecnico e contabile che merita e medita un esame altrettanto specifico

Nel gergo comune si utilizza l’espressione «liberatoria dell’amministratore», ogni qual volta occorra acquisire, in sede di compravendita, l’attestazione sull’eventuale pendenza di debiti condominiali in capo l’unità immobiliare con la relativa quantificazione. Il documento serve, infatti, a regolamentare i rapporti tra chi intende acquistare e chi vuole vendere, in ordine alla previsione speciale contenuta nell’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, per cui: «Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».

Non ci si è chiesti, però, quale valore avesse siffatta scrittura e se possa equivalere o meno ad una vera e propria “quietanza”, specie nel caso in cui ex post la stessa contabilità e la gestione di riferimento dell’amministratore emittente venga messa in discussione. La questione è pervenuta all’attenzione dei giudici di legittimità, i quali, per definire i contorni sostanziali della vicenda, inquadrano il valore dell’atto rilasciato dall’amministratore nell’ambito della scrittura privata (ordinanza 29740 del 26 ottobre 2023).

Non necessario formulare querela di falso

A tal proposito è stato riferito che le quietanze rilasciate alla venditrice dal precedente amministratore sono prive di forza confessoria verso l’acquirente. In effetti, è fatto noto che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina sostanziale di cui all’articolo 2702 Codice civile, né quella processuale di cui all’articolo 214 Codice procedura civile; esse, dunque, costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cassazione Sezioni unite 15169/2010; Cassazione 76/2010; Cassazione 23155/2014; Cassazione 21554/2018).

Per cui, rispetto al valore da ascrivere alla citata “liberatoria”, viene precisato che la parte non deve formulare alcuna querela di falso avverso al relativo contenuto, bastando, al riguardo, che la disconosca, ovvero la contesti per quanto di rilievo nelle forme e tempi opportuni in sede processuale. Viceversa – è qui il rilievo della pronuncia in commento – il giudice non può sconfessare il valore della quietanza rilasciata dall’ex amministratore ritenendo questo ultimo non attendibile in ragione delle censure che sono state rivolte al suo operato dalle parti processuali, avendo il documento un rilievo tecnico e contabile che merita e medita un esame altrettanto specifico.

Conclusioni

In effetti: «Avendo il precedente amministratore rilasciato la quietanza di pagamento per le quote insolute, atti di cui non è stato accertato il carattere simulato, le verifiche contabili effettuate ex post dall’amministratore subentrato potevano logicamente dar conto del mancato rinvenimento delle somme nelle casse condominiali o del fatto che l’amministratore non avesse lasciato traccia dei versamenti – che la ricorrente sostiene, peraltro, di aver eseguito in contanti - non anche, in mancanza di altri elementi, della dichiarata falsità delle dichiarazioni di quietanza, non potendo soccorrere, poiché del tutto immotivata, la «ben diversa attendibilità dei due soggetti (vecchio e nuovo amministratore)».

Nulla diceva, infatti, la sentenza impugnata (e ora cassata con rinvio) su quali verifiche contabili avesse svolto l’amministratore in carica e in base a quali criteri e risultanze erano state valorizzare alcune assunte irregolarità contabili, limitandosi a censurare la quietanza solo sull’addotta ultima affermazione di “attendibilità” del precedente mandatario dei condòmini.